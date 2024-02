Calcio serie C Gubbio | testa a venerdì Arriva il Pescara di Zeman

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)– È tornato ieri sul campo di allenamento ildi mister Braglia, che dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico toscano – un premio per la vittoria di Pesaro ma anche per il periodo di forma – ha subito messo lasulla partita disera (ore 20:45) quando ildisarà ospite al “Barbetti”. Si prelude una settimana intensa, perché mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale in trasferta contro la Carrarese, poi lunedì 19 aarriverà la Virtus Entella nel match che sarà anche in diretta in chiaro su Rai Sport. Tre partite che potrebbero definire, nel bene e nel male, il cammino dei rossoblù: sono tre scontri diretti contro avversarie molto ben attrezzate e che condividono ambizioni e classifica con i ragazzi di Braglia. ...