Calcio | Lega B corre virtualmente per sostenere la Fondazione Meyer

FANTACALCIO – Napoli-Verona - gol di Ngonge o autogol di Dawidowicz? La decisione della Lega

Dubbi, e non pochi, al FANTACALCIO per quanto riguarda il gol di Ngonge in Napoli-Verona. La rete dell’ex, valida per il momentaneo 1-1, è stata ... (sportface)