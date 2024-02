Calcio Juniores nazionale Biancazzurri in crisi Ko amaro con il Forlì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Niente da fare. Ladel Prato è ufficialmente in. Ivanno ko anche nello scontro diretto die incassano la quarta sconfitta consecutiva, restando a quota zero come bottino di punti nel 2024. Un’involuzione di risultati inattesa quella che vede protagonisti i lanieri, che a fine 2023 sembravano candidati a potere lottare fino all’ultima giornata per il titolo e che invece hanno iniziato in modo terribile il nuovo anno. Contro ilarriva un’altra sconfitta di misura, col risultato di 1-0. Un solo gol di scarto proprio come successo in casa contro il Ravenna, e che conferma le evidenti difficoltà deisotto porta. I lanieri sono infatti rimasti a secco in due delle quattro partite fin qui disputate nel 2024, ...