Calcio | Inter | risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra per Frattesi

Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – “Nella mia lunga carriera ho visto perdere campionati con 9 punti di vantaggio per cui non mi azzardo a dire che lo ... (calcioweb.eu)

La gara, che si prospetta complicata per l'Inter, potrebbe dunque impedire la loro fuga ...spettacolo ma coltivo diverse passioni come lo sport e nello specifico il calcio, l'universo videoludico, la ...Quote e risultati Serie A 23a giornata. Gli ultimi aggiornamenti dal campionato di calcio italiano. Inter con le mani sullo Scudetto.Davide Frattesi va verso il forfait per la sfida di sabato dell'Inter contro la Roma. Il centrocampista nerazzurro infatti si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato un r ...