Calcio Giovanile | Perignano cade | ma resta in testa nell' Elite

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pisa 06 febbraio 2024 –– Prima gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Turno di riposo per Mobilieri Ponsacco e Cenaia. Si riprende sabato con i ponsacchini che ospitano il Poggibonsi ed il Cenaia che riceve il Tau Altopascio.Juniores regionali. Il Fratres2 – 1 sul campo della Lastrigiana nonostante l’iniziale vantaggio ma rimane comunque primo da solo con un punto di vantaggio su Pontassieve e Zenith Prato. Il Fornacette pareggia 1 – 1 sul difficile campo dell’Affrico ma rimane terzultimo in classifica con ventidue. Il San Giuliano è penultimo: diciotto punti ma pzione incoraggiante contro il Pontassieve secondo in classifica. Un 2 – 2 dal quale ripartire per provare a mantenere la categoria a dieci gare dalla fine.Juniores regionali. Bellaria ...