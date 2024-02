Calcio femminile | Jenni Hermoso insultata sui social | “Assassina | tossicodipendente”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sul suo profilo Instagram, la calciatrice spagnoloha pubblicato i pesanti insulti ricevuti da alcuni haters. “, figlia di putt**a, me**a” si sente negli audio resi pubblici dalla giocatrice del Tigres, accusata di aver denunciato Luis Rubiales – ex presidente della Federspagnola – in seguito al bacio non consensuale in occasione della cerimonia di premiazione per la vittoria dei Mondiali. “Putt**a, non ti toccherò nemmeno con un bastone così non potrai denunciarmi. Pe**o di merda” recita uno dei messaggi ricevuti da, che ha provato a sdrammatizzare: “Non c’è assolutamente nulla da cambiare in questa società“. La calciatrice ha poi rassicurato tutte le persone che la seguono: “Va tutto bene. Questi messaggi non fanno altro che rendermi ancora più fiera di tutto ...