Calcio Eccellenza La Leon arresta sul più bello la rincorsa verso la vetta Sconfitta a sorpresa contro il Lemine Almenno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La capolista Mapello pareggia col fanalino di coda Castele, anche il Sondrio non va oltre l’1-1 a Soncino, ma lanon ne approfitta, anzi perde malamente in casa col2-0 e va a -4 dalla. Passo falso inatteso per la squadra di Joelson che interrompe la striscia positiva sul più, dopo 7 risultati utili di fila. Trivellini e Rota puniscono gli orange raggiunti al secondo posto dai valtellinesi a quota 41. Sempre nel girone B si mettono male le cose per il Muggiò che perde lo sdiretto con la Brianza Olginatese 3-1 e si fa risucchiareil basso. In questo momento la squadra allenata da Di Gioia è la prima squadra fuori dalla zona playout. Non si fanno male invece San Pellegrino e Vis Nova (0-0), con le ...