Calcio | Abete | ' Assemblea? Deciderà Gravina | deve essere elemento confronto'

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - “Se si farà l'straordinaria? E' una valutazione che farà. Le assemblee devonoundie non di divisione. L'interesse delitaliano è trovare una sintesi condivisa”. Lo ha detto Giancarlo, presidente della Lnd a margine del Simposio “Sport,mercato” della Fondazione Roma, in merito alle riforme. “Al di là dei format dei campionati, la realtà è che le società devonogestite bene. Non è togliere o aggiungere un club che fa la differenza - ha aggiunto- Non facciamo diventare dialettica inutile la capacità di gestione delle risorse che nel nostro paese sono limitate”. Poi il numero uno della Lnd ed ex presidente Figc sulla richiesta di maggiore autonomia della Serie A ha concluso: “Culturalmente non mi piace alzare i toni per risolvere problemi di politica sportiva, quando uno lo fa è perché si sente in una posizione debole”.