Calcio a 5 femminile | Caldarola al secondo posto

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le ragazze dell’under 15 delGnc si sono classificate seconde a livello regionale nella categoriaa5alle spalle della blasonata Stilcasa Costruzioni di Falconara, la cui formazione maggiore milita nel campionato di serie A. In un tesissimo match combattuto fino all’ultimo minuto le ragazze delsono state battute 2-1 (gol di Anita Passarini) dalle avversarie alle quali va riconosciuto il merito di un gioco di alta qualità. Tuttavia le giovani maceratesi, che hanno ampi margini di crescita, sono già pronte ad affrontare il campionato primaverile e ad accogliere nuove giocatrici che vorranno entrare a far parte della grande famiglia Gnc. Un plauso quindi alle atlete seconde classificate a livello regionale provenienti non solo dama da diversi Comuni ...