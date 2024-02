Cagliari | il report dell’allenamento | le novità su Sulemana

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il sito web ufficiale delha pubblicato ildei rossoblù di oggi dopo la sconfitta contro la Roma Il sito web ufficiale delha pubblicato ildei rossoblù di oggi dopo la sconfitta contro la Roma di ieri sera. Ecco lesulle condizioni di– Due i gruppi che hanno lavorato oggi al CRAI Sport Center: i calciatori più impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra; per gli altri defaticante e lavori tecnici in campo. Ha continuato nel personalizzato Ibrahim. La squadra si allenerà nuovamente domani, mercoledì 7, al mattino.

