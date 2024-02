Cade da un ulivo mentre lo pota e finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 6 febbraio 2024 – I vigili del fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti questa mattina intorno alle 10,45 in via Rio Bechini a Monsummano Terme per soccorrere un uomo caduto da unera impegnato in operazioni ditura, all'interno di una proprietà privata. Sul posto anche l'automedica del 118 da Lamporecchio e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte Buggianese. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco è stato necessario per aiutare i sanitari alla stabilizzazione del ferito e trasportarlo fuori dal campo che, a causa dei terrazzamenti, rendeva l'accesso difficoltoso.