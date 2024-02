Busacca | le vecchie glorie di sinistra giocano a fare i duri e puri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si nasce incendiari, si sa, ma non è affatto detto che col passare dei lustri si diventi pompieri. Anzi, è possibile che, superati i 70 anni, ci si scopra ancora più incendiari di prima. Chissà, forse per ricordare i bei tempi andati in cui si sognava la rivoluzione. O forse solo per la voglia di sentirsi protagonisti un po' più a lungo. Al di là delle motivazioni psicologiche, comunque, questo “massimalismo della terza età” sembra un fenomeno tendenzialmente più di. Da quelle parti, insomma, la figura del vecchio saggio che dispensa buonsenso e invita alla prudenza ha lasciato il posto a quella della vecchia gloria che non ha perso la voglia di rompere le scatole ecasino. Con risultati, va detto, non sempre edificanti... Al primo posto, tra gli irriducibili delle proteste, c'è sicuramente Mario Capanna, 79 anni, leader studentesco nel ...