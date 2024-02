Buone notizie per Kyiv Il pacchetto di aiuti verso lo sblocco al Senato Usa

(Di martedì 6 febbraio 2024) Febbraio potrebbe rivelarsi un buon mese per. Sembra infatti che aldi Washington sia stato trovato l’accordo suldidestinati all’Ucraina, ma anche a Israele e a Taiwan (con la recentissima aggiunta di alcuni miliardi stanziati per gestire la crisi nel Mar Rosso). La componente repubblicana delavrebbe acconsentito a far cadere il veto nei confronti del provvedimento in cambio di un restringimento dei controlli sull’immigrazione lungo il confine con il Messico. Il nuovo accordo, annunciato lo scorso 4 febbraio, dovrebbe essere sottoposto alla votazione delin data 7 febbraio. Immediatamente dopo la diffusione della notizia sull’accordo, il presidente statunitense Joe Biden ha esortato il Congresso ad “approvarlo rapidamente” così da potervi ...

Il Milan ritrova Ismael Bennacer dopo il suo infortunio in Coppa d'Africa, il centrocampista verso la convocazione per il match di Frosinone (pianetamilan)

Dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio, arrivato quattro giorni fa, il Napoli si prepara per torna re in campo. Domenica alle 15:00... (calciomercato)

Marco e Greta hanno l'ingrato compito di dover dare aggiornamenti sulla spesa settimanale. I concorrenti temono che il budget sia nuovamente decurtato, dal momento che, anche questa settimana, Grande ...La migliore è Londra (+0,65%), seguita da Parigi (+0,5 ...1 miliardo di euro per l'anno in corso a causa del calo della domanda di semiconduttori. Una notizia che non fa bene a Stm (-0,89%), mentre ...Roma, 6 feb. (askanews) - Buone notizie per i club europei in vista della prossima coppa d'Africa in programma nel 2025. L'annuncio è stato dato dal Marocco che ha confermato il ct Walid Regragui. Nel ...