Bullismo e violenza di genere messi al tappeto con il judo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pluricampione italiano, più volte medaglia in Coppa Europa e Coppa del Mondo e argento ai mondiali militari. Un palmares d’eccezione, quello di Emanuele Bruno,ka del gruppo sportivo Fiamme Gialle, che ha messo il suo talento al servizio del sociale per combatteredie promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione. Quali valori ti ha insegnato il? "Mi ha insegnato tanto e mi ha fatto diventare l’uomo che sono. Mi ha insegnato il rispetto, verso gli altri, verso il Sensei (maestro), verso il Dojo (palestra), verso i miei avversari. Mi ha insegnato a essere umile e leale, a non invidiare chi è migliore di me ma a provare a superarlo. Mi ha portato sulla giusta via, facendomi capire il bene e il male e che quando si cade, ci si rialza sempre, finché non si ...