Buckingham Palace | Re Carlo ha il cancro Il figlio Harry si recherà nel Regno Unito

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il monarca britannico, ReIII, è stato recentemente diagnosticato con un tumore. La rivelazione avviene poco dopo che il sovrano è stato dimesso dall'ospedale, dove ha subito un intervento alla prostata per un ingrossamento benigno. In una nota ufficiale, laha spiegato che durante l'intervento alla prostata è emersa la presenza di un altro motivo di preoccupazione, identificato successivamente come una forma diattraverso esami diagnostici successivi. La decisione di condividere pubblicamente la diagnosi è stata presa per evitare speculazioni e nell'auspicio di contribuire alla comprensione pubblica della malattia."Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, e i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici durante (la terapia) - recita il ...