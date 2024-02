Bruxelles ritira una legge che puntava a ridurre l’uso dei pesticidi in agricoltura

Il ritiro della proposta di legge non è immediato e deve ancora ...La contestazione ha raggiunto Bruxelles il primo febbraio, non senza momenti di tensione. Von der Leyen, insieme ai capi di governo ...La presidente della Commissione proporrà al collegio dei commissari il ritiro della proposta sui pesticidi: "Diventata simbolo di polarizzazione". E aggiunge: “Incentivi con sussidi agli agricoltori" ...«Il terreno fertile è sempre stato la spina dorsale del sostentamento di un agricoltore. Ma dal 60 al 70 per cento dei suoli in Europa è ora in cattive condizioni.