“Brutta notizia per lui” Alfonso Signorini nella bufera del Grande Fratello È successo subito dopo la diretta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Durante il momento delle nomination della puntata delandata in onda lunedì 5 febbraio Beatrice Luzzi ha un crollo. Nel segreto del confessionale l’ex attrice di Vivere ha confessati di vivere un momento molto difficile, anche a causa del comportamento che in ognile riservano gli autori e lo stesso conduttore del reality show,. “Non posso credere che in questi cinque mesi questi ragazzi hanno parlato male di me e non sono usciti i video, credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite“, ha detto Beatrice Luzzi in lacrime durante il suo sfogo in. Oltre metà della puntata andata in ...