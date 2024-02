Brasile | dengue minaccia il carnevale | a Rio è emergenza sanitaria

(Adnkronos) - Le autorità sanitarie del Brasile hanno dichiarato l'emergenza sanitaria a Rio de Janeiro alla vigilia del carnevale, il cui inizio è previsto per il 9 febbraio. L'obiettivo è quello di ...AGI - Un nuovo vaccino contro la dengue in dose singola ha dimostrato un’efficacia del 79,6%. A svilupparlo l’Istituto Butantan nello stato di San Paolo in Brasile, nell’ambito di uno studio clinico d ...A Rio de Janeiro in Brasile sono stati registrati a gennaio quasi la metà dei contagi di dengue dell'intero 2023. Il mese scorso sono state contagiate dal virus almeno 10.156 ...