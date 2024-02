Borse Ue positive con Cina e trimestrali | Milano chiude a +0 | 5% Vola Leonardo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Forte rimbalzo degli indici di Shangai. A Piazza Affari tiene Intesa Sanpaolo, che ha chiuso il 2023 con un utile netto di 7,7 miliardi, sopra le attese. Bene anchedopo l’accordo in Arabia. Euro a 1,074

Nella notte Meta ha annunciato risultati oltre le attese e la prima cedola della sua storia. attesa per i dati sull'occupazione, anche in ottica Fed. ... (ilsole24ore)

attesa per i dati sull’occupazione, anche in ottica Fed. Il gruppo auto sale dopo l’apertura del ministro Urso a un ingresso dello Stato nel ... (ilsole24ore)

In rialzo oggi le Borse europee, incoraggiate da trimestrali in prevalenza positive. Milano segna +0,53%, Londra +0,98%, Madrid +0,62%, Parigi +0,65%, Francoforte +0,76%. Spread Btp/Bund sui 158 punti ...Crolla Interpump, bene Amplifon e sprint Pirelli sul finale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Chiudono positive le Borse europee, indirizzate dalla sessione di trimestrali, con i ...I titoli buy secondo gli esperti sono L’Oréal e Proya, mentre su Estée Lauder la valutazione è neutral. «L’effetto lipstick potrebbe compensare parte della debolezza dei consumatori Ue», affermano. Ca ...