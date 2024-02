Borsa | per Tokyo apertura in calo Hong Kong | Shanghai e Shenzhen rimbalzano

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo Wall Street . dopo una serie di indicatori macroeconomici, tra cui l'inflazione in Germania e ... (quotidiano)

Le borse sono uno degli accessori femminili per eccellenza; grandi o piccole, a mano o a spalla, sono in grado di esprimere stili diversi, ... (panorama)

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ha premiato i vincitori. Una sfida al cardiopalma, per capire davvero come funziona il meccanismo della Borsa e dei mercati globali. È l’esperienza vissuta ...Le Borse di Hong Kong e cinesi rimbalzano, nel mezzo degli sforzi di Pechino per arginare il tracollo dei listini ...il funzionamento stabile dei mercati dei capitali». La Borsa di Tokyo ha invece ...È il luogo dove si deve stare, per farsi conoscere e aprirsi al grande turismo. C’era anche Fermo alla giornata di apertura della Bit a Milano, la borsa del turismo, una grande vetrina con numerosi ...