Borsa | Milano sale con Unicredit e Amplifon | tonfo Interpump

(Di martedì 6 febbraio 2024) Piazza Affari avvia la seduta in rialzo, a braccetto con le altre Borse europee, che tirano un sospiro di sollievo per il rimbalzo dei listini cinesi e mettono da parte la delusione per un taglio dei tassi meno vicino di quanto sperato. A spingere il listino milanese è ancora una volta(+1,4%), in scia a un 2023 record, accompagnata da(+1,4%), Tenaris (+1,3%), Leonardo (+1,3%). Oggi toccherà, tra gli altri, a Intesa (+0,7%), Popolare di Sondrio (-1,6%), Fineco (-0,3%) e Anima (-0,7%) dare i conti. Bene anche Eni (+1,3%), Azimut (+1,3%) e Prysmian (+1,2%). Dall'altra parte del listino è debole Erg (-0,9%) e crolla(-7,8%).