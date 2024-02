Borsa | Milano perde slancio con l' Europa e i future Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le Borse europee rallentano a metà seduta dopo un avvio positivo in scia al rimbalzo dei listini cinesi. Londra sale dello 0,5%,e Parigi dello 0,2%, mentre Francoforte cede lo 0,1%. Segnano il passo anche isu Wall Street, con quello sul Dow Jones in calo dello 0,1% e quello sul Nasdaq in rialzo dello 0,1%. Tra gli investitori sembra dunque prevalere la cautela dopo che le aspettative per un taglio dei tassi già all'inizio della primavera si sono ridotte in scia ai buoni dati sull'economia americana e agli inviti alla cautela dei presidenti della Fed, Jerome Powell, e della Bce, Christine Lagarde. Sui listini si guarda anche alle trimestrali che continuano ad arrivare con Bp promossa (+5,5%) e Ubs bocciata (-2,3%) e Infineon (-2,8%), che ha tagliato la guidance sui ricavi 2024, confermando i segnali di debolezza per la domanda di ...