Borsa | l' Europa sale con la Cina | si ferma il calo dei bond

(Di martedì 6 febbraio 2024) Borse europee in cauto rialzo nelle prime contrattazioni della mattina, con gli investitori incoraggiati dal rimbalzo delle Borse cinesi e in attesa di qualche indicazione sulle mosse della Fed dai discorsi, previsti nel tardo pomeriggio, dei suoi componenti Loretta Mester e Patrick Harker. A guidare i progressi è Londra (+0,7%), spinta dai risultati e dal buyback di Bp, davanti a Milano 0,5% e Parigi dello 0,3% mentre Francoforte oscilla sulla parità. I future su Wall Street, in rialzo, lasciano intravedere un'apertura positiva anche dellaamericana. Tirano il fiato anche i, reduci da due sedute di forti vendite, in scia al probabile allontanarsi del taglio dei tassi da parte di Fed e Bce. Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 155 punti base mentre il rendimento del decennale italiano scende di un paio di punti base, al 3,85%. I mercati ...