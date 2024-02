Borsa | Europa positiva | future Usa contrastati | Milano +0 | 35%

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si confermano positive le principali borse europee a meno di mezz'ora dall'avvio dei listini Usa, i cuisono. La migliore è Londra (+0,65%), seguita da Parigi (+0,5%), Madrid (+0,4%),(+0,35%), e Francoforte (+0,24%). Invariato sui livelli dell'avvio il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 155 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,86% e quello tedesco in rialzo di 0,5 punti al 2,31%. Debole il dollaro a 0,93 euro, ma si rafforza a 0,79 sterline e 148,57 yen. Leggero rialzo per l'oro (+0,17% a 2.027 dollari l'oncia), fanno invece meglio il greggio (Wti +0,8% a 73,36 dollari al barile) e il gas naturale (+1,44% a 28,75 euro al MWh). In Piazza Affari prosegue la danza dei risultati di fine anno, che vede protagonisti oggi Intesa (+1,5%), Anima (+1,57%) e Fineco (-3,17%). In ...

In arrivo a borsa chiusa i conti di Popolare Sondrio (-0,96%). Nel resto d'Europa sono arrivati i conti di Bp (+5,52%), che stacca le rivali TotalEnergies (+2%), Eni (+1,28%) e Shell (+0,79%). Ha ...Avon potrebbe presto sbarcare in borsa. Natura & co, il gruppo beauty brasiliano che ...Il marchio londinese era stato acquistato nel 2017 per un miliardo di euro e ora è stato ceduto ad Aurelius ...Impennata del titolo della Juventus in Borsa oggi: dopo un'apertura tutto sommato in media, le azioni del club bianconero hanno fatto registrare un impennata del valore di mercato del 9,4%, toccando ...