Boom della popolarità della grappa tra i giovani della Gen Z

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dal Veneto al Trentino Alto Adige, dalla Lombardia fino alla Puglia: l’amore per lasi diffonde a macchia d’olio in tutto lo Stivale “Con laè possibile correggere qualsiasi cosa, anche la tristezza”: le parole dello scrittore Fabrizio Caramagna mettono in risalto alla perfezione le qualità del noto distillato. Entrando più nel dettaglio, l’amore per laha radici lontane. Diverse fonti storiche, come il trattato “De Conficienda Aqua Vitae” redatto dal medico Michele Savonarola da Padova nel XV secolo, attestano l’impiego dell’acquavite a scopo medico prima ancora che lasi diffondesse tra i contadini piemontesi, veneti e trentini nel XVI secolo. Un altro fatto storico di assoluta rilevanza prende forma durante la Prima Guerra Mondiale quando il distillato veniva consumato dagli alpini per ...