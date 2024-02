Bonus mamme lavoratrici | cosa deve fare il datore di lavoro per attivarlo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Legge di bilancio 2024 ha inaugurato un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dellemadri di tre o più figli con rapporto didipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti didomestico: lo conosciamo oggi come2024. La misura, prevista per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, in ogni caso, nel limite massimo annuo di 3 mila euro riparametrato su base mensile.L’esonero, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche allemadri di due figli con ...