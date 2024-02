Bonomi | ' Sull' Ilva stessi temi e stessi errori di 10 anni fa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)'ex"dopo 10ci ritroviamo a discutere glie con glistrumenti, perché continuiamo a commettere lo stesso errore: inseguiamo soluzioni al problema dell'indotto, che ha contribuito a tenere in piedi lo stabilimento di Taranto, ma non consideriamo che il modo migliore per salvaguardarlo e, con esso, tutelare un pezzo importante dell'economia del Mezzogiorno, è inserirlo in una visione chiaraa politica industriale ea competitività del Paese". Il presidente di Confindustria, Carlo, lo dice in audizione in Senato ripetendo anche quanto detto da Confindustria "in Parlamento 9fa".