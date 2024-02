Bombe americane su droni Houthi nel Mar Rosso Il gruppo yemenita colpisce navi di Usa e Uk

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gli Stati Uniti colpiscono altre postazioni degliin Yemen e ilrisponde attaccando lebritanniche e. Nuovo giorno di scontri a distanza tra il movimento Ansar Allah che controlla l’area nord-occidentale del paese del Golfo, impegnato in attacchi mirati contro i cargo in qualche modo collegati a Israele, e le forze della coalizione anglo-americana nel Mar. Ieri pomeriggio sono stati gli eserciti dei due governi a colpire duemarini carichi di esplosivi, come comunicato dal Comando militare statunitense in Medio Oriente (Centcom). L’esercito ha effettuato “un attacco di autodifesa contro duemarini di superficie carichi di esplosivo intorno alle 15:30 ora di Sana’a”, le 13:30 in Italia, si legge nel messaggio. Le forze ...