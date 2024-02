Bomba a Sanremo | evacuata la struttura con vip e cantanti Ma è un falso allarme

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si è conclusa la bonifica di Villa Nobel ae le attività sono tornate alla normalità. È quanto apprende LaPresse in merito all’, rivelatosi poi un, scattato ieri sera nellamentre si stava svolgendo uno degli eventi collegati al Festival alla presenza di numerosiin gara e dei loro entourage. Dopo essere statanella serata di ieri dalle forze dell’ordine, la villa oggi è tornata a completa disposizione delle radio Mediaset che ne hanno fatto il loro quartier generale per tutta la settimana legata all’evento canoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

C’erano Negramaro e The Kolors, Sangiovanni e Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e tanti altri ospiti alla festa organizzata ieri sera a Villa Nobel a Sanremo, interrotta bruscamente dall’arrivo della ...A poche ore dal via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, un allarme bomba spaventa la cittadina ligure e alcuni degli artisti in gara. Nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio, intorno alle 2 ...Un momento di panico, con di colpo la sala piena di artisti e staff senza neanche le giacché o le borse, a causa di un non meglio specificato allarme bomba. Questa la notizia che è girata. Pericolo ...