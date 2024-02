Bologna Fc | Motta recupera Ndoye per il Lecce Preoccupa Castro | costretto al cambio durante la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – È unal completo quello che si appresta ad affrontare la seconda delle tre sfide casalinghe in programma nei prossimi otto giorni. Domenica pomeriggio (ore 15) arriverà al Dall’Ara il, a cui farà seguito l’appuntamento infrasettimanale contro la Fiorentina, con più di ventimila spettatori previsti per entrambi gli incontri. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole per la formazione di Thiago, con due importanti rientri: si sono infatti rivisti in gruppo sia Dansia Oussama El Azzouzi. L’esterno offensivo classe 2000, dopo avere riportato una lesione ai flessori della coscia destra a fine dicembre, con l’ex Basileaala metà primo tempo della sfida contro l’Atalanta, si è infatti ...