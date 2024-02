Bologna Calafiori | le big italiane e di Premier League sul difensore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024), la stagione di Riccardonon sta passando inosservata: sulci sono due big di Serie A e una diTra i protagonisti dell’ottima stagione delc’è anche Riccardo. Ilromano, reinventato da Thiago Motta da terzino a centrale di una difesa a 3, ha molti estimatori, in Italia e non solo. Come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera, Juve e Napoli stanno seguendo da tempo il centrale, che i rossoblu valutano almeno 30 milioni di euro. Nelle ultime settimane però nel capoluogo emiliano sono arrivati degli osservatori del Tottenham, sempre attento – come dimostrano le ultime finestre di mercato – alle vicende del calcio italiano.