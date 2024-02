Bollo auto storiche | come funziona l’esenzione

Ci sono diverse informazioni che dobbiamo immagazzinare oggi stesso, per quanto concerne una questione sempre molto calda in Italia in merito alle ... (optimagazine)

PAGAMENTI. È possibile pagare attraverso il sito e le app, basterà inserire i dati per conoscere in tempo reale l’importo dovuto. (ecodibergamo)

Attualmente pagano la metà dell’importo "pieno". Scelta già adottata in Emilia e Lombardia. Via il bollo auto ai veicoli di interesse storico immatricolati tra il 1995 e il 2004, E’ la proposta che ...Annuncio vendita Peugeot 208 PureTech 75 Stop&Start 5 porte Active nuova a Fidenza, Parma nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a palazzo Cesaroni (Perugia) per approvare alcune modifiche dello statuto dell'Istituto per la s ...