Bollette luce | 7 operatori per chi non sceglie | Enel ed Hera al top

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (askanews) – Via libera dall’Acquirente unico alla assegnazione dei lotti in asta per le cosiddette tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per il mercato dell’elettricità dopo la fine del mercato tutelato. Sono circa 4,5 milioni di clienti. Sette lotti sono andati ad, 7 lotti ad, 4 ad Edison, 3 ad Illumia, 2 ad A2A, 2 ad Iren, 1 ad E.On.entra così nel mercato di Roma, Milano e Brescia, dove non era né incumbent né tra i primimentreavrà un milione di clienti in più secodno le stime rese note dalla società. Le aste hanno riguardato tutti i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore sul libero mercato: è stato loro assegnato l’operatore che si è aggiudicato l’area territoriale di riferimento. Da luglio sostituirà il servizio di ...