Bollette | il passaggio alle tutele graduali | Enel conquista Roma e Milano | la mappa

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si stimano 4,5 milioni di famiglie che dovranno lasciare il vecchio operatore che fornisce loro energia elettrica dal 1° luglio per passare a un altro fornitoreSi stimano 4,5 milioni di famiglie che dovranno lasciare il vecchio operatore che fornisce loro energia elettrica dal 1° luglio per passare a un altro fornitoreSi stimano 4,5 milioni di famiglie che dovranno lasciare il vecchio operatore che fornisce loro energia elettrica dal 1° luglio per passare a un altro fornitore