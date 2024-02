Bollette gas | aumenti del 6 | 9% per il mercato tutelato a gennaio | cosa conviene ora

(Di martedì 6 febbraio 2024) A2024 ledel gas saranno più salate. Anche per i due milioni e mezzo di clienti vulnerabili che non hanno dovuto effettuare subito il passaggio allibero dell’energia, restando ancora nel regime. A certificare il rincaro del metano è Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel primo aggiornamento con il nuovo servizio di tutela della vulnerabilità. Stando ai calcoli, parliamo di un aumento compreso tra +6,5% e +6,9%. Perché il gas costa di più nel 2024 L’aumento del prezzo del cosiddetto “oro blu” è il risultato di un’apparente “contraddizione in numeri” che va spiegata. Come risulta dalle nuove tabelle pubblicate sul sito dell’Arera, ail costo della materia prima gas è diminuito dai 36,30 euro a Mwh di dicembre 2023 a 31,19 euro a Mwh, ...

Il climatizzatore batte la caldaia. In termini di consumo, costi e inquinamento, perchè conviene utilizzarlo anche in inverno. È un must nelle case ... (ilcorrieredellacitta)

Sebbene in molti sono in apprensione, a causa della scarsa – e confusionaria – informazione relativa al rinnovo dei contrarti per l’erogazione di ... ()

È caos per le bollette del gas e della luce, non solo per la fine del mercato tutelato; cambia no i requisiti per l’accesso. Fino a tutto il 2023 ... (cityrumors)

Ricordiamo che il bonus bollette, che si applica come forma di sconto direttamente sulla fatturazione, risulta essere dismesso per le fatture del gas dal 2024 mentre è ancora attivo per quelle della ...Dall'aumento dell'IVA alle novità per il passaggio al mercato libero, ecco come navigare le offerte di luce e gas. Il 2024 segna un punto di svolta ...Come noto, dal 10 gennaio 2024, le tariffe previste per la vendita del gas non sono più stabilite dall’ ARERA, ma dall’andamento del mercato. Ciò significa che le Aziende possono vendere il gas a qual ...