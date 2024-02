Bollette elettricità | ecco gli operatori a cui sarà assegnato chi non ha scelto un fornitore sul mercato libero I risultati delle aste di Arera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Come da indiscrezioni, Enel e Hera si sono aggiudicate la maggioranza dei lotti all’asta per l’affidamento del servizio a tutele graduali, quello che scatterà da luglio, per tre anni, per i clienti che non avrannoundi energia elettrica sul. Le 26 aree omogenee in cui è stato suddiviso il Paese sono state assegnate dall’authoritya 7con un prezzo unico applicato in tutta Italia: sette rispettivamente ad Enel e Hera, con l’ex monopolista che conquista Roma e Milano, quattro a Edison, tre a Illumia, due a A2a e Iren, una ad Eon. Le condizioni economiche definitive del servizio, uguali in tutta Italia e stabilite partendo dalla media ponderata dei prezzi di aggiudicazionetenendo conto del ...