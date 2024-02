Blocchi | presidi e cortei Trattori in marcia in tutta Italia per arrivare a Roma e a Sanremo

Già domani una delegazione di agricoltori e pastori sardi si ritroveranno a Roma per organizzare la grande manifestazione nazionale in programma nei prossimi giorni nella Capitale. Lo annuncia Roberto ...Occupazione sfumata al liceo Boccioni di Milano: studenti hanno tentato di occupare la scuola ma sono stati bloccati dal personale. Confronto in corso per trovare una soluzione condivisa.ROMA Roma e Sanremo. I trattori avanzano e non intendono fermarsi. «Il popolo è con noi», dice Danilo Calvani leader del movimento «Cra - Agricoltori traditi», già guida dei Forconi tra il 2011 e il 2 ...