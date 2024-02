Bivacca alla stazione di Cividale | allontanato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Liberata la sala d’attesa dellaferroviaria didi Mirandola di una presenza sgradita ai passeggeri e più volte segnalata alle autorità locali. A seguito delle segnalazioni gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per accertarsi di quanto stava accadendo. Si è così scoperto che un cittadino nordafricano aveva trasformato la sala d’attesa in suo bivacco abusivo. Appurata la sua regolare presenza nel territorio italiano, gli agenti hanno provveduto al ripristino dell’area e a tradurre l’uomo senza fissa dimora presso il comando cittadino per procedere agli atti d’ufficio esanzione amministrativa, culminati con un atto di formale allontanamento dal territorio di competenza comunale. "Non smetteremo mai di ribadire l’importanza di rendere il territorio il più sicuro possibile – ha commentato ...