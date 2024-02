Biscottoni di una volta | sono buonissimi e si preparano in 15 minuti

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 febbraio 2024) Idi unaavevano un sapore inconfondibile: uova, zucchero, olio e panna li rendevano friabili, inzupposi, golosi e a dismisura! Perché utilizzare un tempo passato, quando possiamo prepararli ancora oggi, come facevano le nostre nonne, con solo ingredienti sani, genuini, di campagna?! Bastano pochi gesti per impastarli, pochiper cuocerli e pochissimo tempo per finirli! Spariranno alla velocità della luce perchésquisiti. A colazione, a merenda, come spezzafame durante la giornata o per viziarci a fine pasto, ogni momento è buono per sgranocchiarne uno! Non serve altro che impugnare una frusta a mano a mescolare gli ingredienti, seguendo i passaggi. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!di una: ingredienti e ...