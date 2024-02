BigMama porta la rabbia a Sanremo 2024 | “Speriamo di essere la voce di chi non ha voce”

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Guarda me. Adesso sono un’altra. Lanon ti basta, Hai cose da dire. Se ti perdi segui me. Quel vuoto non ti calma. È il buio che ti mangia e non ti fa dormire”.canta “Lanon ti basta” ed è proprio la canzone, nel segno della trasformazione, del riscatto, che ti aspetti da lei a. Mette subito fuori la grinta questa rapper che lotta per la body positivity, che sferza di critiche gli haters e il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Nata 23 anni fa ad Avellino, ha poi vissuto fino al 2019 a San Michele di Serino, un piccolissimo paese della provincia campana, per poi trasferirsi a Milano, dove il suo fare musica è finalmente decollato a dovere. Marianna Mammone, in arte(Instagram)Nonostante nella pur giovanissima esistenza, abbia ...