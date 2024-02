Biden porrà veto al Gop su aiuti a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 8.00 L'amministrazionesi oppone fermamente al piano dei repubblicani alla Camera per un disegno di legge autonomo per fornirea Israele e vanificare il voto del Senato che ha aprovato il provvedimento che contiene sia il sostegno ae Israele, sia una stretta sull'immigrazione.ha intenzione di porre ilpresidenziale. Lo riporta il Times of Israel citando la Casa Bianca che spinge per una legge complessiva che includa il sostegno a Israele, Ucraina e la sicurezza delle frontiere.