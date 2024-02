Biblioteca comunale Il bilancio dell’anno | Superati dati pre-Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un anno in numeri per ladi Lastra, che nel 2023 ha registrato 21.042 prestiti fra materiale librario, documentale e multimediale e 443 nuove iscrizioni.che pareggiano se non superano quelli pre-: nel 2019 i prestiti totali furono 21.267 ma nel 2023 laè stata chiusa tre settimane per lavori. Il 2023 è stato anche l’anno di importanti progetti che hanno riguardato la struttura di via Togliatti: il primo è la riorganizzazione degli spazi e i nuovi allestimenti della sala ragazzi; il secondo progetto ha riguardato l’ampliamento dell’orario con l’introduzione di quello continuato 9-19, il terzo è il rinnovamento di tutta la segnaletica con l’obiettivo di renderla leggibile per tutti. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla partecipazione del Comune ...