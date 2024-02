Biathlon | “che ne sanno i 2000” delle medaglie? I podi iridati sinora riservati a chi è nato prima del 1998!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Che ne?”, brano pubblicato da Gabry Ponte e Danti, è stato unahit di maggior successo dell’estate 2016. Il titolo può essere ripreso e applicato alla situazione corrente del, sport nel quale nessun atletadal 1998 in poi è ancora salito sulo iridato a livello individuale! Uomini o donne non fa differenza. Sappiamo bene come le parabole agonistiche siano cambiate profondamente, ma il dato resta comunque eclatante. Siamo nel 2024 e il più giovane biathleta a essersi fregiato di una medaglia Mondiale è Johannes Dale-Skjevdal,il 23 maggio 1997! Il norvegese ha dunque 26 anni suonati e si sta avvicinando ai 27! Qualcuno potrà obiettare, a ragione, che ai Giochi olimpici di Pechino 2022 la svedese Elvira Öberg ha centrato due ...