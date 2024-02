Biagio Antonacci

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ un fiume in piena, che col suo nuovo lavoro, Inizio, propone un concept album che è veramente un mondo in musica da scoprire, ricco di riflessioni, di pensieri profondi, di consapevolezza e di positività. Questo suo sedicesimo disco di studio arriva dopo 5 anni di attesa e raccoglie 15 brani scritti negli ultimi quattro, e lasciati sedimentare (disponibile in formato Cd e vinile su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy. Un “Inizio” da tanti punti di vista,“Sì, però ora mi chiedo ‘Ma perché l’ho intitolato l’inizio, dovevo chiamarlo il cerchio!’ Lo dico perché, riflettendoci, poggia su un concetto più orientale che occidentale, ossia quello di una circolarità della vita che esclude la fine così come l’inizio. Ciò che intendo esprimere è che secondo me la vita è un concetto circolare, ...