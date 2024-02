Bergonzi su Maresca in Inter-Juve | «Mi ha convinto per un episodio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024), ex arbitro di Serie A, ai microfoni della Domenica Sportiva ha espresso il suo giudizio sudopo la direzione della gara tra, ex arbitro di Serie A, ai microfoni della Domenica Sportiva ha espresso il suo giudizio sudopo la direzione della gara tra. Le sue dichiarazioni:– «ha arbitrato molto bene, è stato tra i migliori in campo. Prestazione eccellente dal punto di vista tecnico, disciplinare e comportamentale. E’ stato accettato dai giocatori, ha fischiato 16 falli e non ne ha sbagliato uno. Mi haquando ha ammonito Vlahovic per una protesta plateale: ha fatto capire a tutti i giocatori e allo stadio che non ...