Benedetta Riccio | lezioni di make-up in crociera navigando nel Mediterraneo | aperte le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo il successo, a maggio, della prima edizione del-Up College torna lo stesso format, ma in vacanza. Il titolo della seconda edizione è infatti-up college on cruise ed è una preziosa opportunità lanciata dalla fondatrice dell’omonima azienda per apprendere le nuove tecniche e tendenze grazie agli insegnamenti dei più celebriup artist internazionali in un contesto di vacanza rilassandosi e divertendosi inscoprendo tante città nelle varie tappe a bordo della nave MSC Fantasia.- Up College on Cruise salperà il 13 e rientrerà il 20 marzo con partenza da Napoli passando per Palma de Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, ...