Beccalossi spiega | «San Siro ti dà il 30% | se non lo senti non sei da Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Evaristo, in occasione della presentazione del suo libro ‘Una vita da numero 10’ a Milano, parla del suo esordio e della sua separazione con l’Inter. Poi un pensiero sull’atmosfera di Sane sulla sfida alla Juventus. PASSATO – Evaristoripercorre alcuni momenti della sua carriera con in dosso la maglia dell’Inter: «Arrivo a Milano, guardo il mio nome e cognome e guardo chi era passato prima. Ci sono state persone che mi han preso subito in simpatia ma erano dei macigni quindi a livello psicologico ero già in difficoltà. Mi hanno accolto subito bene per un motivo. In quel momento si usava andare a far torni in giro, mi han portato a fare un triangolare e ho fatto gol subito. Poi si rientrava a fine agosto dai ritiri triangolari e c’era la presentazione a San. Lì feci due gol e ebbi ...