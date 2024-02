Beccalossi | «L’Inter l’ultima a vincere con soli italiani! Oriali | vi dico»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Evaristo, in occasione della presentazione del suo libro ‘Una vita da numero 10’ a Milano, ha parlato di alcuni temi legati al. In primis la vittoria dello storico scudetto 79-80 e dell’amicizia con Lele. Presente sul posto il nostro inviato Crescenzo Greco. STORIA ? Evaristoricorda quelscudettata della stagione 1979-80: «Si era creata una situazione che poi non hai tempo di ragionare. Passano gli anni. È stato un bellissimo percorso, ed èsquadra ad aver vinto lo scudetto con una squadra composta daitaliani. Inoltre, la squadra che vinse il derby di quell’anno era composta da 8-9 giocatori del vivaio». ANEDDOTO ? Poiricorda il trasferimento al Barletta in Serie B: «Mi sento legato ...