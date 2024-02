Beccalossi | «Inter | obiettivo scudetto! Autostima dopo la finale»

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha parlato dell’dell’in questa stagione, lo scudetto più del percorso in Champions League. L’ex centrocampista nerazzurro ne ha parlato al GR 1 Sport.CHIARO – Evaristoha commentato la vittoria dell’contro la Juventus sottolineando l’principale per questa stagione: «L’principale dell’è riuscire a portare a casa la seconda stella. In Champions League per una serie di motivi puoi giocartela serenamente con l’Atletico Madrid. Laha fatto crescere la stima di tutti i giocatori. Dovendo scegliere il male minore sarebbe uscire dalla competizione europea, perché l’dichiarato è lo ...

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport per commentare il successo nerazzurro contro la Juventus: "Scudetto già in cassaforte Un passo ...Andrea Stramaccioni rende merito all'Inter dopo la prestazione di ieri contro la Juventus. "La sensazione è che l'Inter abbia confermato di essere la migliore in quasi tutto, come dicono le ...L'Inter dopo la vittoria nel derby d'Italia per 1-0 deve pensare alla situazione infortunati. Frattesi nella gara di ieri non ha preso parte: la situazione.