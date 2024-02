Beautiful Anticipazioni Americane | Donna ed Eric si sposano!

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ledici rivelano che, sfuggito alla morte, deciderà di organizzare un'altra bella festa in famiglia, per chiedere alla sua compagna di sposarlo. Fiori d'arancio in arrivo a Villa Forrester. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5.